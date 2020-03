Resident Evil 3 la demo arriva a fine settimana, la beta di Resistance a fine mese

La demo di Resident Evil 3 arriva il 19 marzo 2020, mentre la open beta di Resident Evil Resistance sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2020.



Come preannunciato da un'indiscrezione, i fan di Resident Evil potranno avere un'anteprima di RE3 grazie ad una demo giocabile, disponibile per tutti i giocatori a partire dal prossimo giovedì 19 marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam.



La Resident Evil 3: Raccoon City Demo permetterà ai giocatori di assumere il ruolo di Jill Valentine, che si unirà a Carlos Oliveira e all'Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.) per evacuare i civili da una Raccoon City ormai al collasso. Jill impegnata nella sua lotta al salvataggio di innocenti cittadini, dovrà anche sopravvivere all'inesorabile Nemesis, un'arma biologica il cui solo obiettivo è la morte di Jill.



La Raccoon City Demo, che svelerà un inedito trailer esclusivo e che sarà mostrato solo a chi completerà la demo stessa, sarà disponibile a partire dalle 5.00 del 19 marzo nella versione Xbox One ed alle 18 dello stesso giorno nella versione PlayStation 4 e Steam.



E se la difficile battaglia di Jill non fosse abbastanza, Capcom invita i giocatori a testare i propri limiti con un' impegnativa caccia al tesoro a tema Mr. Charlie all'interno della Raccoon City Demo. Venti statuette di Mr. Charlie sono presenti all'interno di Raccoon City; Riusciranno i giocatori a trovarle e distruggerle tutte avendo Nemesis alle calcagna? Un indicatore a schermo aiuterà i giocatori a tenere il conto delle statue trovate ed un riepilogo sarà mostrato anche al termine della demo.



Nel corso di questo mese, i fan potranno testare Resident Evil Resistance come ha fatto Aligi Comandini. Nella open beta che avrà inizio il 27 marzo, i giocatori potranno interpretare Daniel Fabron, uno dei quattro Mastermind del gioco, e dare vita a malvagi esperimenti utilizzando varie armi biologiche e trappole contro un gruppo di normali cittadini. In alternativa, i giocatori potranno interpretare uno dei quattro sopravvissuti scegliendo tra i sei disponibili, ognuno dei quali con abilità uniche, aiutando la propria squadra a sopravvivere agli esperimenti e scappare prima della fine del tempo.



L'open beta di Resident Evil Resistance inizierà il 27 marzo alle 8.00 su Xbox One e PlayStation 4, mentre gli utenti Steam potranno provarla dalle 18.00 dello stesso giorno. La fase di open beta terminerà il giorno del lancio del gioco completo, il 3 aprile.