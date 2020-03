Resident Evil 3, demo in arrivo venerdì, secondo un'indiscrezione

La demo del remake di Resident Evil 3 potrebbe essere lanciata questo venerdì, il 20 marzo 2020 per inciso, almeno stando a un'indiscrezione riportata dall'insider Dusk Golem, considerato solitamente molto attendibile.



L'insider non ha fornito altri dettagli in merito, limitandosi a indicare la data d'uscita. Quante probabilità sono che sia corretta? Molte, in verità. Capcom ha annunciato qualche settimana fa che Resident Evil 3 sarebbe stato anticipato da una demo, senza fornire a sua volta dettagli. Considerando che il gioco uscirà il 3 aprile 2020 per PC, Xbox One e PS4 e considerando che la demo del remake di Resident Evil 2 fu pubblicata due settimane prima del lancio del gioco, il 20 marzo sarebbe una data perfetta per la demo.



Se con Resident Evil 3 Capcom ricalcherà completamente la strategia adottata per il secondo capitolo, la demo sarà disponibile per un tempo limitato. Ovviamente prendete il tutto con le dovute cautele, perché per ora si tratta di indiscrezioni non confermate e supposizioni nate dall'esperienza.