Half-Life: Alyx, le migliori configurazioni con CPU Intel

Parliamo delle migliori configurazioni con CPU Intel per giocare a Half-Life: Alyx , il ritorno di un brand che ha tutte le carte in tavola per giocarsi la carta di killer app per la realtà virtuale. D'altronde parliamo del gioco che ha fatto da trampolino di lancio per Valve, ha dato visibilità a una neonata Gearbox, ha dato vita a un sequel mozzafiato ed ha acceso la miccia per una scena modding da cui sono usciti fuori Counter-Strike , Day of Defeat e Black Mesa , un titanico remake appena arrivato in fase beta dopo una lunghissima gestazione.

I requisiti minimi per tornare nel mondo di Half-Life

Non è una sorpresa che un nome tanto pesante quanto quello di Half-Life possa rendere un evento anche uno spin-off in realtà virtuale, spingendo le vendite del costoso visore Valve Index e attirando l'attenzione anche di parte di quel nutrito popolo di giocatori che è rimasto deluso dal vuoto lasciato da Half Life 3. Ma stando a quando affermato da Valve il piano è quello di tornare al lavoro su nuovi capitoli, sempre che Alyx riceva una calorosa accoglienza. Le 300.000 copie venute su Steam sembrano anticipare un buon successo, ma è anche possibile che le vendite precipitino rapidamente. D'altronde alla necessità di acquistare un visore si aggiungono requisiti hardware un po' più alti della media, anche a causa della necessità di renderizzare due immagini per dare vita all'illusione virtuale.

Partiamo col dire che per dettaglio, fisica e gestione delle luci, Half-Life: Alyx è un titolo che si difende decisamente bene, abbastanza da giustificare la pretesa di una GeForce 1060 da 6GB o di una Radeon RX 580 da 8GB per soddisfare i requisiti minimi. Si accontenta inoltre di un Core i5-7500, parlando di configurazioni a base Intel, che oggi viene superato abbondantemente da un economico Intel Core i3-9100F. Ma il titolo Valve, forte di un comparto fisico massiccio, pretende 12GB di memoria, rompendo l'ancora canonica soglia delle configurazioni budget di desktop e laptop. Nel complesso, comunque, parliamo di una spesa accettabile, anche se non ci aspettiamo che questi siano sufficienti per giocare al massimo del dettaglio, ma confidiamo in una resa adeguata parlando di un titolo Valve che punta a garantire una buona immersività con un visore per la realtà virtuale.

Proprio il visore rappresenta una variabile importante a cui non a caso abbiamo dedicato uno speciale pochi giorni fa. Va detto che buona parte dei visori compatibili garantisce comunque una buona esperienza. Ma non è il caso di lasciarsi andare ad acquisti frettolosi. Aspettare il visore giusto potrebbe infatti avere effetti importanti sulla qualità dell'esperienza di un gioco calibrato al millimetro sul sistema di controllo del Valve Index. Inoltre in questo momento i visori dalla qualità più elevata sono difficili da trovare e i pochi pezzi disponibili vengono spesso venduti a prezzi gonfiati.