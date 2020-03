Half-Life: Alyx, quale visore scegliere?

Sono passati sedici anni dall'ultimo capitolo di Half-Life, tredici da Episodio 2, ma non è solo per questo motivo che l'annuncio di Half-Life: Alyx ha colto gli appassionati così impreparati. L'elemento che ha destabilizzato chi pensava bastasse un mouse, una tastiera e una scheda video di qualità per poter mettere le mani su un nuovo gioco della serie, è la scelta di Valve di abbracciare totalmente la realtà virtuale. Mettiamolo ancora una volta ben in chiaro: per giocare ad Half-Life: Alyx sarà necessario un visore per la realtà virtuale, ma quale scegliere e come prepararsi al meglio? A queste domande cercheremo di dare risposta in questa piccola ma speriamo esaustiva guida.

Qualche prerequisito Pronti ad entrare nella quinta dimensione? Prima di tutto però assicuratevi di avere lo spazio necessario! Non tutti i giochi per la realtà virtuale richiedono un'area di gioco molto più grande di quella solitamente a nostra disposizione, lo stesso Alyx potrà essere giocato sia da seduti che in piedi. Nel caso deciderete per la prima opzione, quello che vi serve è semplicemente lo spazio necessario per allungare le braccia verso ogni direzione senza il rischio di picchiare nonna o sbattere contro oggetti, elettrodomestici e muri. Giocando in piedi naturalmente è richiesto molto più spazio, ma è il prezzo da pagare per la maggiore immersività che di conseguenza moltiplicherà il divertimento. In piedi è necessario avere abbastanza superficie per almeno due abbondanti passi laterali, e uno davanti e indietro. Comunque non preoccupatevi troppo: i visori più recenti vi avvertiranno nel caso starete per schiantarvi.



Un altro consiglio sempre valido è quello di farvi le cosiddette "VR Legs". Molte persone non hanno nessun problema a giocare con la realtà virtuale, ma c'è una minoranza che potrebbe avere effetti disastrosi la prima volta in contatto con questa tecnologia. Prima che vi buttiate a capofitto nell'acquisto di un visore, conviene provarne uno prima; se nel caso non fosse possibile un test o pensate sia fuori discussione rinunciare a giocare a un nuovo Half-Life, non aspettate che esca il gioco Vale per far partire la spedizione del vostro nuovo gadget dei sogni. Cercate di metterci le mani sopra il prima possibile e iniziate a giocare con le esperienze più tranquille tra quelle a disposizione, in modo che all'arrivo di Half-Life: Alyx sappiate già quali setting vi danno più fastidio e quali cambiare in caso di necessità. Ricordatevi anche che è meglio giocare in ambienti freschi, invece che troppo caldi; e ricordatevi anche che all'insorgere del più piccolo disturbo è bene smettere per ricominciare il giorno dopo, invece che perseverare rischiando di vendere tutto soltanto un'ora dopo. Ora però basta chiacchiere ed entriamo nel vivo della questione: quale visore scegliere?

Valve Index Al momento Valve Index è il visore più costoso: la versione con visore e controller viene via a 799 Euro, ma per avere l'intero kit che include anche i sensori di movimento esterni, di cui uno indispensabile per far funzionare correttamente il visore, bisogna arrivare a 1079 Euro. Certo, si ha il miglior tracking in commercio, ma l'installazione di questi sensori può essere invasiva: il produttore consiglia infatti di fissarli con degli stop ai muri, verso il soffitto, inoltre ogni sensore richiede un cavo che ne permetta l'alimentazione. Il Valve Index è anche il visore con i migliori controller in circolazione, capaci di catturare ogni movimento della nostra mano e delle nostre dita, e di rimanere attaccati al palmo anche quando l'apriremo completamente. Naturalmente, essendo un gioco Valve, Half-Life: Alyx è pensato specificatamente per queste migliorie, ma per la fortuna del nostro portafoglio ci sono delle alternative. Attenzione: al momento, per via dell'emergenza Covid-19, Valve non spedisce in Italia.

OCULUS RIFT & QUEST Sono necessari 499 Euro per portarsi a casa un Oculus Rift, e al momento non è così facile trovarne uno nuovo e quelli in commercio, solitamente, vengono venduti a un prezzo maggiorato. Oculus ha in stock due dei migliori visori in commercio: non hanno il tracking della stessa qualità dell'Index, i loro controller non sono così evoluti e quindi i comandi di Alyx saranno in alcuni aspetti semplificati, e si potrebbe di fare meglio per quel che concerne la risoluzione dei suoi schermi, ma è un prodotto estremamente solido e per certi versi anche economico. Inoltre è l'unico che vi darà accesso all'ecosistema Oculus e relative esclusive, precluse agli altri visori. La versione Oculus Quest costa uguale al Rift, ed è l'unica che ci darà modo di giocare a una selezione di titoli anche senza l'ausilio di un Pc, senza filui, ma in questo caso generando prestazioni molto minori. È un prodotto molto interessante, ambivalente, in alcuni aspetti migliore del Rift S ma, per colpa di una serie di caratteristiche tra cui il minor refresh video, molto meno "comodo" se l'uso sarà prevalentemente collegato a un personal computer. Ah! Naturalmente sarà possibile giocare ad Half-Life: Alyx anche con le vecchie versioni di Oculus.