Nioh 2 - Guida agli oggetti nascosti

Il platino di Nioh 2 ricalca sotto diversi aspetti quello del capitolo originale: ne risulta, per i cacciatori di trofei, una conquista non tanto difficile quanto molto lunga. Tra i suoi 56 trofei totali, l'ultima fatica di Team Ninja ne presenta qualcuno magari ingannevole, non di facile comprensione: uno di questi è "Viaggiatore navigato", che richiede di scoprire dieci oggetti nascosti sulla mappa. Contrariamente a quanto può sembrare, non è un trofeo da guadagnare quando ci si trova in missione bensì nella mappa del mondo: muovendo liberamente il cursore è infatti possibile che questi da blu diventi rosso, mentre il DualShock inizia a vibrare. In quel caso avete appena trovato un oggetto nascosto, al quale si accompagna qualche curiosità storica. Ciascuna mappa ne contiene cinque, per un totale di trentacinque, e sebbene per ottenere il trofeo vi basta scovarne soltanto dieci, prenderli tutti vi offrirà qualche titolo in più nonché oggetti gratuiti. Si tratta di un'operazione che vi ruberà davvero pochissimi minuti, vale la pena approfittarne: di seguito vi riportiamo tutte le posizioni degli oggetti nascosti, divisi per capitolo.