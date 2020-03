Xbox Series X monta il SoC più complesso di sempre per una console da gioco, stando alle informazioni provenienti da un curriculum pubblicato su LinkedIn che sembrerebbe collegato allo sviluppo della piattaforma Microsoft.



Individuata grazie all'incrocio di post e riferimenti, la persona in questione dichiara di aver svolto il ruolo di capo dei sistemi di verifica per "il più complesso SoC (System on Chip, NdR) destinato alle prossime console da gioco", dunque parliamo sia di Xbox Series X che di PS5.



Più avanti nel curriculum si trovano però delle indicazioni legate nello specifico alla piattaforma Microsoft, fra cui la gestione dell'interfaccia. Difficile capire, insomma, se il discorso di queste specifiche possa essere allargato a entrambi i sistemi.



Si parla ad ogni modo di CPU cluster con diversi core che utilizzano architetture x86 e ARM, nonché un completo engine grafico basato sul più recente processo produttivo a 7 nanometri. Insomma, tutto sembra corrispondere al mix di Zen 2 e Navi di cui ormai si parla da tempo.



Microsoft presenterà nuovamente Xbox Series X durante i Game Stack Live, il 18 marzo, mentre la tradizionale conferenza che si sarebbe dovuta tenere all'E3 2020, cancellato come sappiamo, verrà trasformata in un evento in streaming.