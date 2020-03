Google Play Music: come risolvere i crash su smartphone android

Google Play Music permette di ascoltare con comodità la propria musica preferita, e mai come in questo periodo, a causa del Coronavirus, la popolazione mondiale (e italiana in particolare) ha bisogno di rilassarsi. Con questa rapida guida vogliamo aiutarvi a risolvere i problemi di crash, segnalati da moltissimi utenti negli ultimi giorni.

Si tratta di problematiche che attualmente affliggono Google Play Music su smartphone android, e che interrompono dopo alcuni minuti di utilizzo il corretto funzionamento del software. Vi sono per fortuna alcuni metodi per correre ai ripari, alcuni come potrete immaginare estremamente intuitivi, altri leggermente più tecnici e (per alcuni) complicati. Stiamo per spiegarvi tutto ciò che dovete sapere.

Cominciamo con le procedure più semplici: se Google Play Music non vuole saperne di ragionare sul vostro smartphone android, allora potreste valutare di riavviare il dispositivo in questione. Accertatevi inoltre di aver aggiornato l'app alla sua versione più recente: è sufficiente avviare il Google Play Store e cercare Google Play Music, così da visualizzare il suo ultimo update.

Disattivare il risparmio batteria potrebbe essere un altro tentativo molto utile, o quantomeno escludere Google Play Music dalle restrizioni imposte dal consumo della batteria del proprio smartphone. Recatevi nella lista delle vostre Applicazioni, poi selezionate Google Play Music, e ancora la voce Batteria e infine Ottimizza utilizzo batteria. Qui dovrete escludere Google Play Music dalle App ottimizzate.

Ultimo tentativo utile: controllare l'utilizzo dati del proprio smartphone android, e permettere a Google Play Music di funzionare anche in background. Recatevi ancora una volta in Applicazioni, poi selezionate Google Play Music, quindi la voce Dati mobile e infine Permetti utilizzo dati in background.