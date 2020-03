The Last of Us 2, Neil Druckmann ringrazia il production team di Naughty Dog

The Last of Us 2 è da alcuni giorni al centro delle polemiche, e Neil Druckmann ha provato a chiudere il discorso pubblicando un messaggio di ringraziamento e riconoscimento nei confronti del production team di Naughty Dog.



"Alcuni degli eroi non celebrati di The Last of Us: Parte II sono i membri del nostro production team", ha scritto Druckmann in un post su Twitter. "Avete portato ordine nel nostro caos, gestendo un calendario complesso e facilitando importanti comunicazioni. Questo gioco non sarebbe ciò che è senza di voi. Giù il cappello."



Il director e autore di The Last of Us 2 ha dunque aggiunto un ultimo tassello all'intricato puzzle comunicativo che ha coinvolto l'importante progetto, dando purtroppo vita anche a fenomeni come le operazioni di boicottaggio a causa del crunch dei dipendenti.



In precedenza, Druckmann aveva riconosciuto lo straordinario lavoro degli animatori al lavoro sul gioco, che come sappiamo fa uso di tecnologie davvero sofisticate per gestire i movimenti contestuali dei personaggi.



In uscita il 29 maggio, in esclusiva per PS4, The Last of Us 2 è ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo episodio: Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming. Vivere in una fiorente comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati.



A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l'agognata tranquillità. Mentre cerca i responsabili, si scontra con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni.





Some unsung heroes of Part II are the members of our production team. Y'all have brought order to our chaos, wrangled a complex schedule, and facilitated valuable communication. Game wouldn't be what it is without you. Hats off. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 14, 2020