The Last of Us: Parte 2, il director spegne la polemica: 'abbiamo i migliori animatori'

Il director di The Last of Us: Parte 2, Neil Druckmann, prova a spegnere con un tweet la polemica sulla cultura del lavoro e sul talento di Naughty Dog. Per lui lo studio ha 'i migliori animatori dell'industria'.



Neil Druckman, frontman di Naughty Dog, ma anche Director e writer di The Last of Us: Parte II, ha provato a spegnere sul nascere la polemica che in questi giorni ha travolto il suo studio e ha portato persino alcuni giocatori a voler boicottare il gioco a causa del crunch dei dipendenti.



Ovviamente senza citare Jason Schreier, autore dell'editoriale di Kotaku sulla cultura del superlavoro di Naughty Dog o tanto meno Jonathan Cooper, l'autore dei tweet al vetriolo nei quali si mette in dubbio il talento dello studio, Druckman ha voluto dire la sua sulla situazione in un tweet:



"Anche dopo anni spesi a lavorarci su, sono sconvolto dalle animazioni in Parte II. Abbiamo uno dei -se non il- miglior team di animatori nell'industria, sia nelle abilità di animazione pratiche, sia come conoscenza tecnica. Non vedo l'ora che possiate sperimentare il loro lavoro."



Basteranno dichiarazioni come queste ad appianare la situazione? O secondo voi l'immagine del team è compromessa per sempre? Nel frattempo il team di sviluppo ha detto che la serie TV non partirà fino a dopo il lancio del gioco.