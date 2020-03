The Last of Us 2, Naughty Dog ha successo più per i fondi ricevuti che per il talento

Per Jonathan Cooper, un ex sviluppatore di The Last of Us 2, Naughty Dog, unanimemente considerato uno degli studi più brillanti del settore, ha successo più per i fondi ricevuti da Sony che per il talento.



L'articolo pubblicato ieri da Jason Schreier di Kotaku, che noi vi abbiamo raccontato nell'approfondimento intitolato The Last of Us 2, Naughty Dog e la cultura del superlavoro: il posticipo ha solo aumentato il crunch, ha aperto il classico vaso di Pandora.



Nuove dichiarazioni da parte di ex dipendenti e/o conoscenti delle pratiche di lavoro di Naughty Dog sono emerse e stanno dipingendo una situazione all'interno dello studio di Uncharted e The Last of Us tutt'altro che idilliaca. Il più duro, però, è Jonathan Cooper, ex animatore di The Last of Us: Parte II, Uncharted 4, Assassin's Creed 3, Mass Effect... Diciamo che è uno con esperienza e che ha lavorato su alcuni dei giochi più importanti degli ultimi anni.



In una serie di tweet al vetriolo Cooper ha svelto come all'interno dello studio pratiche come il crunch time siano all'ordine del giorno. Parla di turni di lavoro da 55 ore settimanali, colleghi che sono stati ricoverati per il troppo lavoro e un team di sviluppatori formato da novellini.



Le due affermazioni più forti, però, sono state queste: "Nonostante siano talentuosi, il loro successo è in larga parte dovuto a Sony che finanzia i loro ritardi più che per l'abilità per sé stessa. Un team con più esperienza avrebbe consegnato TLOU2 un anno fa." In questo modo Cooper accusa Naughty Dog non solo di non avere molto talento, ma che la loro scelta di affidarsi ad un team di giovani ha causato i rinvii.



L'ultimo tweet parla di come lui e lo studio si siano lasciati (spoiler alert, male) "quando lasciai Naughty Dog lo scorso anno loro mi minacciarono di trattenere il mio stipendio finale fino a quando non ho firmato un documento nel quale dicevo che non avrei condiviso le loro pratiche produttive. Hanno ceduto quando gli ho assicurato che molto probabilmente era una cosa illegale."



Cosa ne pensate di tutta questa situazione? È tutto vero o si tratta delle parole di un ex col dente avvelenato che vuole vendicarsi?

There are ND stories worse than this but like everything on my twitter I'm focusing on animation. For TLOU2 fans, the game should turn out great with industry-leading animation. I would just not recommend anyone work at Naughty Dog until they prioritise talent-retention. — Jonathan Cooper (@GameAnim) March 12, 2020