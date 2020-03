Windows 10, Insider Build 19582 disponibile: tutte le novità da Microsoft

Il Coronavirus continua a portare problemi, non solo all'Italia ma al mondo intero: Microsoft ha comunque incentivato il lavoro da casa, perché il mercato non si ferma, e nel momento in cui scriviamo possiamo confermarvi che l'Insider Build 19582 è disponibile su Windows 10. Vediamo dunque tutte le novità del caso, le caratteristiche introdotte e i miglioramenti.

Vale la pena ricordare come il nuovo update 19582 di Windows 10 sia attualmente disponibile solo per gli utenti iscritti al programma insider: grazie ai feedback raccolti, verrà poi rilasciato su tutti i dispositivi nelle ultime settimane. Ora, dal punto di vista dei contenuti la Windows 10 Insider Build 19582 si concentra su fix, miglioramenti e un aggiornamento importante per le impostazioni dell'Eye Control (il controllo ottico di Windows 10 per PC). Se i manga gratis disponibili come anti-noia dal Coronavirus non vi bastano, potreste ingannare il tempo provandolo per un po'.

A cosa serve l'Eye Control su Windows 10? Il nome è abbastanza eloquente, permette di interagire con il sistema operativo del PC utilizzando semplicemente gli occhi; il nuovo update rende la funzionalità più performante, e in grado di gestire più finestre e tab contemporaneamente, tra le altre cose. Molti altri fix sono invece dedicati, per esempio, alle lingue supportate da Windows 10: per esempio il gaelico scozzese e il giapponese, che in precedenza creavano alcuni problemi di compatibilità con la keyboard. Ad ogni modo, tutti i dettagli e le correzioni più minute e particolari sono riportati anche nel campo Fonte di questo articolo.