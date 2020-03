Pokémon GO e Coronavirus: Lotte GO gratis e aggiornamenti da Niantic Labs

Pare che gli sviluppatori di Niantic Labs non si siano dimenticati della situazione italiana, relativamente a Pokémon GO e al Coronavirus. Apprendiamo in queste ore che molti eventi inizialmente previsti nel corso del mese nella penisola verranno modificati, cancellati o recuperati in seguito.

Analizziamo nel dettaglio gli aggiornamenti di Niantic Labs, e cerchiamo di capire cosa cambierà su Pokémon GO nei prossimi giorni a causa del Coronavirus. Coronavirus che tra le altre cose ha già creato problemi con l'evento di Darkrai.

Innanzitutto, fino alla fine del mese di marzo 2020 i giocatori potranno usufruire delle Lotte GO gratis, senza necessità di sbloccare nuove sfide camminando o pagando in Pokémonete. Un altro bonus interessante: l'incenso durerà il doppio, permettendo di ottenere così più Pokémon selvatici. Queste opportunità avrebbero dovuto concludersi il 13 marzo 2020, cioè oggi... ma dato che la situazione in Italia è peggiorata, Niantic Labs ha deciso giustamente di estenderle. Anche offrendo un pacchetto di aromi al prezzo speciale di una sola PokéMoneta, in modo che sia accessibile a tutti i giocatori.

Inoltre, sarà più facile ottenere Pokémon Leggendari e Misteriosi dalle Lotte GO (come Cresselia, Registeel e prossimamente Giratina). Tutti i weekend di Raid Speciali (Darkrai e Giratina) e il Pokémon Community Day di marzo 2020 sono infine rimandati a data da destinarsi, e verranno quindi recuperati. Meglio di come è andata alla Dragon Ball Symphonic Experience, che è stata purtroppo invece direttamente cancellata. Torneremo ad aggiornarvi su tutte le novità del caso non appena apprenderemo maggiori dettagli da Niantic Labs. Ricordate intanto di non uscire di casa, e di giocare a Pokémon GO in modo sedentario, una volta tanto.