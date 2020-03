Pokémon GO: Darkrai e Weekend di Raid Speciali, le modifiche in Italia per il Coronavirus

Nel momento in cui scriviamo, il titolo mobile di Pokémon GO ha dato inizio ad un importantissimo evento: un weekend di Raid Speciali dedicato a Darkrai, il Pokémon Misterioso della Quarta Generazione di Sinnoh. Peccato che in Italia le cose siano cambiate a causa del Coronavirus.

In tutto il mondo, Darkrai sarà protagonista dei Raid di Pokémon GO da oggi 6 marzo 2020 fino al prossimo 9 marzo 2020 successivo. In Italia però le cose non andranno così, a causa del Coronavirus (Covid-19), che ha spinto Niantic Labs ad annullare e rinviare gli eventi mensili più importanti, o comunque ad alterarli pesantemente. Per esempio: potrete ottenere Darkrai dalle ricompense della Lega Lotte GO, ma la sua presenza negli incontri Pokémon da riscattare non è garantita al 100%.

Per la prima volta in assoluto, inoltre, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno rilasciato Darkrai anche in versione Shiny o cromatica: occasione preziosa per aggiungerlo alla propria collezione. Vi terremo aggiornati sulle novità. Ecco una pratica immagine realizzata dai ragazzi di Pokémon GO Raid Italia, con tutte le informazioni per affrontare il Pokémon in questione.