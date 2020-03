Google Play Store: un simpatico mini-gioco in arrivo come easter egg

Il Google Play Store sta per arricchirsi di un piccolo mini-gioco, simile al dinosauro che insegue le uova presente su Google Chrome in assenza di una connessione internet. Vi parliamo dell'easter egg in questo rapido articolo, e vi mostriamo anche un primo video disponibile.

Per il momento il progetto è top secret, né sappiamo se questo mini gioco arriverà davvero nel prossimo futuro sul Google Play Store (che di recente ha inferto un ban a tutte le app legate al Coronavirus), oppure più in là o infine mai nella vita. Ad ogni modo, Jane Manchum Wong è una delle sviluppatrici convinta che stia per arrivare, e l'ha paragonato direttamente al mini-gioco del dinosauro di Google Chrome. L'utente su smartphone android guiderà una piccola mongolfiera nella sua raccolta di monete, evitando di sbattere contro piattaforme acuminate.

Ecco il video dell'easter egg in questione, vi piace? Ci giochereste, in assenza della connessione mobile e Wi-Fi del vostro smartphone android?

Google Play Store is working on a mini-game Easter Egg



The aesthetic resembles Chrome's Dinosaur game (chrome://dino) pic.twitter.com/R0lebJPqX4 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2020