Death Stranding su PC, il Photo Mode presentato da Hideo Kojima in video

Death Stranding includerà su PC il Photo Mode, e Hideo Kojima ha mostrato il funzionamento di tale feature in un breve video su Twitter con una sequenza di scatti rielaborati.



"Questi sono alcuni esempi del Photo Mode disponibile nella versione PC di Death Stranding", ha scritto Kojima. "Mostreremo come creare le foto in un prossimo video."



"Io e alcuni membri dello staff che amano scattare foto ci stiamo divertendo tantissimo con questa modalità, disponibile in concomitanza con l'uscita del gioco su PC, dal 2 giugno."



La carrellata presentata da Hideo Kojima riprende i meccanismi classici dei Photo Mode: il gameplay viene messo in pausa, dopodiché è possibile cambiare l'angolazione della visuale, il taglio della telecamera e la profondità di campo per dar vita a scatti spettacolari.



Non mancano ovviamente i filtri, che in combinazione con tutte le altre regolazioni possono trasformare sequenze banali in immagini dal grande impatto visivo.





