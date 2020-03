Death Stranding su PC ha una data di uscita e un nuovo trailer

Death Stranding in versione PC ha finalmente una data di uscita precisa, presentata insieme a un nuovo trailer pubblicato in questi minuti da 505 Games e riportato qui sopra, che punta dunque al 2 giugno 2020.



Finora sapevamo soltanto che la sua uscita su piattaforma Windows sarebbe avvenuta nel corso dell'estate, ora sappiamo che a quanto pare arriverà tecnicamente ancora prima, visto che il 2 giugno è ancora in primavera. Il gioco in versione PC è pubblicato da 505 Games e oltre a contenere le caratteristiche della versione PS4, insieme a tutti gli aggiornamenti usciti successivamente al lancio originario, avrà anche qualcosa in più.



Death Stranding su PC sarà dunque disponibile il 2 giugno 2020 su Steam ed Epic Games Store, con l'aggiunta di una nuova modalità Photo e anche un particolare cross-over con Half-Life all'interno. Tra le novità, c'è infatti un bizzarro copricapo "Head Crab" che richiama le celebri creature presenti all'interno del gioco Valve.



Da un punto di vista più tecnico, la versione PC di Death Stranding supporterà inoltre frame-rate più alti, in base alle opzioni scelte dagli utenti in corrispondenza di hardware abbastanza prestanti, e la possibilità di visualizzare il gioco in formato ultra-wide per i monitor di questo tipo.



Di recente, si era riaccesa l'attenzione su Death Stranding perché Hideo Kojima aveva indicato la possibilità di nuovi contenuti in arrivo nel 2020 e forse è di queste novità per la versione PC che si trattava, oltre ovviamente alla data di uscita, informazione particolarmente attesa. Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Death Stranding su PS4 da parte di Emanuele Gregori.



È già possibile preordinare Death Stranding su PC attraverso Steam o Epic Games Store al prezzo di €59,99. Coloro che lo preordineranno riceveranno dei contenuti esclusivi, tra cui degli sfondi in HD e oggetti cosmetici addizionali. Oltre al gioco base, l'offerta di 505 Games comprende anche: una serie di immagini digitali estratte dalla raccolta originale "The Art of Death Stranding" (edito da Titan Books), l'originale Colonna Sonora Expanded Edition - che contiene la pluripremiata traccia di Ludvig Forssell (pubblicato da Sony Music) e altre tracce bonus inedite - e oggetti cosmetici addizionali, come il Cappello Chirale Oro e Grigio Specchio, gli Occhiali da Sole "Maschera Ludens", la Corazza Oro e Argento e gli Esoscheletri Agile, Potente e Multi-Terreno. La versione Day 1 fisica, venduta al prezzo di €69,99 include tutti questi contenuti, oltre ad un esclusivo Steelbook con artwork inedito.