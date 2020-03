DOOM Eternal può andare a 1000 frame al secondo, se si ha il giusto hardware

DOOM Eternal è basato sull'engine proprietario id Tech 7 e dovrebbe rappresentare una sorta di vetrina sulle potenzialità massime del motore grafico in questione, a partire dalle performance standard che dovrebbero mantenere stabilmente i 60 frame al secondo come il DOOM precedente, ma il gioco potrebbe arrivare anche a 1000 frame al secondo, fa sapere id Software.



Certo si tratta di un'affermazione piuttosto spavalda da parte di Billy Kahn, lead engine programmer di id Software impegnato su DOOM Eternal, ma che si basa su delle basi reali. "Su id Tech 6, potevamo arrivare a un massimo di 250 frame al secondo", ha affermato Kahn a IGN, "ma questo gioco - nel caso abbiate l'hardware adatto - può raggiungere i 1000 frame al secondo".



Posto che ovviamente esista proprio un hardware adatto, più che averlo a disposizione, viene da pensare. Probabilmente nessuna componente hardware per PC attuale potrebbe spingere DOOM Enternal verso tali performance e inoltre anche i display non sono in grado di sostenere un rate così alto, dunque risulta ben difficile verificare effettivamente l'affermazione di Kahn.



Il senso, comunque, è che DOOM Eternal rappresenta anche un'evoluzione tecnologica notevole rispetto al capitolo precedente del 2016, che risulta importante anche per tutti gli altri giochi sviluppati da id Software e team collegati, visto che spinge avanti l'engine con una nuova versione in grado di raggiungere risultati di nuovo tipo. Tra questi si segnala la quantità di effetti e particelle su schermo, ma mantenendo sempre un'attenzione specifica sulle performance, in modo da garantire frame-rate sempre stabili e adeguati all'azione.



Di DOOM Eternal abbiamo visto nelle ore scorse il Battlemode direttamente dalla presentazione del PAX East, mentre particolarmente impressionante sembra essere anche la versione Nintendo Switch, che ha colpito anche la stessa id Software.