Doom Eternal su Nintendo Switch vi stupirà, id Software è impressionata dalla conversione

Doom Eternal è destinato a ricevere un altro ottimo trattamento per la sua versione Nintendo Switch, con Marty Stratton di id software che si è detto impressionato dalla qualità del gioco sulla console Nintendo, che stupirà il pubblico.



I meriti di questo vanno a Panic Button, stesso team responsabile dell'ottima conversione del primo Doom del 2016 su Nintendo Switch, che a quanto pare hanno concesso il bis anche per questo capitolo, per la gioia di tutti.



"Non abbiamo ancora parlato di date o cose del genere, posso dire che ci ho giocato circa una settimana fa e sono rimasto impressionato", ha affermato Stratton, parlando a USgamer. "I nostri partner nell'operazione, Panic Button, li ho sempre definiti dei maestri di quella piattaforma e lo stanno provando ancora una volta. Penso veramente che stupirà le persone".



Stratton ha inoltre riferito di notare come molte persone aspettino Doom Eternal su Nintendo Switch, con un sacco di commenti sul fatto di volerlo aspettare su tale piattaforma, nonostante questa versione sia destinata ad arrivare un po' in ritardo. "La dobbiamo far uscire più tardi perché vogliamo che sia un lavoro fatto bene, vogliamo che raggiunga la massima qualità possibile su Nintendo Switch, non vogliamo compromessi", ha affermato l'uomo di id Software.



Pare inoltre che un grande lavoro sia stato fatto da Panic Button sull'interfaccia utente, perché avendo a che fare con uno schermo piccolo questo è un aspetto che dev'essere preso in grande considerazione per l'utilizzo più confortevole possibile.



Per tutte le informazioni aggiornate su Doom Eternal vi rimandiamo al video con tutte le novità del gameplay e allo speciale sulle versioni del gioco. Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 20 marzo 2020 su PC, PS4 e Xbox One, con la versione Nintendo Switch attesa in seguito.