Doom Eternal, le versioni

Tre Edizioni

La Standard Edition è proposta a 59,99€ per PC Windows, ed è acquistabile da Steam, dal launcher Bethesda, e dal nostro store. I possessori delle console di Microsoft e Sony la troveranno ad una decina di euro in più (69,99€) nei rispettivi negozi digitali, ma se preferite la versione fisica, Multiplayer.com offre degli sconti sia per Xbox One che per PlayStation 4. Questa edizione contiene esclusivamente il gioco base. Aggiungendo altri 30€ si potrà mettere le mani sulla Deluxe Edition: include il Season Pass del primo anno (che dà accesso a due campagne aggiuntive che verranno rilasciate entro il 20/3/2021), la skin Doom Demone e un pack addizionale contenente gli effetti sonori classici per le armi. Anche in questo caso consigliamo ai giocatori da salotto di visitare Multiplayer.com per risparmiare sul prezzo proposto dal publisher: ci sono sconti per tutte le piattaforme. Per i veri adepti di Doom c'è infine la Collector's Edition, distribuita in esclusiva in Italia dal rivenditore Gamestop. Disponibile solo in formato fisico, questa versione, oltre ai contenuti inclusi nella Deluxe, aggiunge una custodia in metallo realizzata dall'artista Gabz; la litografia "Il dono dell'energia Argent", dalle dimensioni di 28x43 cm; un artbook realizzato dalla stessa id Software con gli aneddoti più significativi della saga e una musicassetta (riproducibile) contenente le colonne sonore di Doom 2016 e Doom Eternal (realizzate da Mick Gordon); sull'etichetta sarà presente anche un QR code per avere accesso alle soundtrack in formato loseless. La vera superstar della scatola è ovviamente la replica (indossabile) del casco del Doom Slayer; per portarsi a casa questo ben di dio è necessario sborsare 224,98€, a prescindere dalla piattaforma. Tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno in omaggio il pacchetto Rip And Tear, contenente la skin DOOT Revenant, il livello master "Base dei seguaci", la skin arma Flashback realizzata sul classico fucile a pompa. Sarà incluso inoltre Doom 64, uscito nel 1997 per Nintendo 64 e disponibile per la prima volta ufficialmente anche per le nuove piattaforme.