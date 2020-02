FIFA 20 sempre in testa alle vendite nel Regno Unito: scompare Dreams, compare Bayonetta and Vanquish

La classifica software delle vendite nel Regno Unito mostra un andamento stabile con FIFA 20 sempre in testa, mentre si nota la sparizione di Dreams e la comparsa di Bayonetta and Vanquish come unico nuovo ingresso nella top ten.



Come da tradizione, il lunedì viene pubblicata la consueta classifica con i giochi più venduti nel mercato del Regno Unito, non proprio corrispondente all'andamento del resto d'Europa ma comunque piuttosto indicativa di certi trend che sono comuni al Vecchio Continente.



La classifica in questione si riferisce alla settimana appena trascorsa, ovvero dal 17 al 23 febbraio, che non ha visto moltissime novità a dire il vero. La cosa ovviamente si riflette nell'andamento delle vendite sul mercato, già di suo sempre molto impostato su un andamento standard.



Le prime posizioni restano dunque le stesse viste nella settimana precedente con FIFA 20 in testa seguito dai soliti Call of Duty: Modern Warfare, GTA 5 e Star Wars Jedi: Fallen Order. L'unica new entry che emerge nella top ten è la raccolta Bayonetta in decima posizione, mentre si assiste al ritorno di Forza Horizon 4 in ottava e Team Sonic Racing in settima. Da notare l'uscita di scena di Dreams, che scivola dalla top ten passando dall'ottava posizione registrata al lancio alla quindicesima posizione per la settimana appena trascorsa, anche se ovviamente l'andamento è diverso considerando il digitale (il gioco risulta attualmente quinto in Europa mettendo insieme fisico e digitale).



Top ten videogiochi in UK dal 17 al 23 febbraio

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order Minecraft (Switch) Mario Kart 8 Deluxe Team Sonic Racing Forza Horizon 4 Luigi's Mansion 3 10 Bayonetta & Vanquish Tenth Anniversary Bundle