Dreams, debutto solo in ottava posizione nelle classifiche inglesi

Movimenti interessanti questa settimana nelle classifiche inglesi, con l'esclusiva PS4 Dreams che ha fatto registrare un debutto apparentemente non eccezionale, entrando sì nella top 10 ma solo in ottava posizione. Molto meglio del titolo di Media Molecule ha fatto la Yakuza Remastered Collection, sempre esclusiva per PS4, che ha conquistato la terza posizione, sotto all'immancabile FIFA 20 e a Call of Duty: Modern Warfare, che occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione.



Di Dreams va considerato il fatto che è stato lanciato in beta ad aprile 2019 e molti di quelli che lo volevano lo avranno sicuramente già acquistato in formato digitale (le classifiche inglesi tengono conto solo delle vendite nei negozi). C'è da capire a quanto ammonta il suo pubblico potenziale a questo punto.



Altri debutti della settimana sono Darksiders Genesis per console, in undicesima posizione, e Street Fighter V Champion Edition in 37° posizione.



Per il resto le prime dieci posizioni sono occupate dai soliti noti, come Star Wars Jedi: Fallen Order, Grand Theft Auto V, Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft.

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Yakuza Remastered Collection Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Dreams Luigi's Mansion 3 NBA 2K20