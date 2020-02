Vodafone: 50GB al mese per un anno ad alcuni già clienti, offerta prorogata

Vodafone Italia ha deciso di continuare con la sua iniziativa dedicata ai già clienti: l'offerta continuerà nelle prossime settimane, attualmente senza una data conclusiva precisa. Vediamo dunque tutti i dettagli che potrebbero interessarvi.

Vodafone Italia sta proponendo ad alcuni già clienti una promozione nota come 50 GIGA Free, con 50GB al mese per un anno dall'attivazione. L'offerta si disattiverà poi in automatico senza costi mensili di sorta; i già clienti possono riceverne notifica tramite SMS informativo, App MyVodafone o contattando il servizio clienti al numero 190.

Abbiamo per voi anche l'SMS informativo di Vodafone Italia: "Vodafone: 50 Giga al mese per 1 anno IN REGALO solo per te! Poi si disattivano in automatico. Rispondi 50 per attivare entro il 21-02-2020". Di recente, lo ricordiamo almeno di sfuggita, AGCOM e Antitrust hanno multato i principali operatori italiani per più di 200 milioni di euro.