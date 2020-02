Fortnite: Zero, Brat e Anche Ballerine nel negozio del 17 febbraio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2, nel momento in cui scriviamo, è già disponibile: pronti dunque a scoprire tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi dagli sviluppatori di Epic Games previsti per il 17 febbraio 2020.

Innanzitutto torna nel negozio di Fortnite Capitolo 2 Zero, il costume leggendario proposto al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio; con lui torna anche Brat, skin rara da 1200 V-buck (circa 12 euro al cambio, quindi più contenuto). Ma la vera novità è l'emote Anche Ballerine, proposta al prezzo di 200 V-buck, circa 2 euro al cambio. Gli altri balletti disponibili, già visti nei mesi precedenti, sono Segni con le mani e Granchio.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 17 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Mancano solo pochi giorni per completare le sfide a tempo straordinario!

Feel it in your hips.



Get the new Party Hips Emote in the Item Shop now! pic.twitter.com/osNSjXr3rs