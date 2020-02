Resident Evil 8, Code Veronica Remake e Dino Crisis: nuove informazioni da un leak

Nuove su Resident Evil 8, Resident Evil Code: Veronica Remake e Dino Crisis sono emerse da alcuni brevi messaggi di AestheticGamer su Twitter, leaker ritenuto piuttosto affidabile date le varie informazioni poi verificate riguardanti altri capitoli della serie Capcom.



A dire il vero, si tratta di informazioni molto vaghe e che possono facilmente rappresentare delle delusioni, più che motivi di hype: secondo l'utente in questione, infatti, Resident Evil 8 non è destinato a uscire nel 2021, così come un remake di Resident Evil Code: Veronica. Quest'ultimo a quanto pare non è pianificato da Capcom, nonostante le voci di corridoio emerse al riguardo in passato, non si trova né in sviluppo né in pre-produzione, al momento non è proprio previsto, dunque.



Brutte notizie anche per Dino Crisis: sembra infatti che un gioco della serie fosse stato preso in considerazione qualche anno fa, ma poi il progetto è stato bloccato e cancellato, con il franchise che al momento viene considerato "estinto" da Capcom, almeno per ora.



Eppure, in un altro messaggio AestheticGamer ha affermato che "Il prossimo anno sarà piuttosto folle, per i fan di Resident Evil", facendo intendere che ci sono comunque grandi novità previste per la serie nel 2021.



Vengono dunque ribadite le informazioni che erano già emerse il mese scorso, quando la medesima fonte aveva parlato di un nuovo gioco in uscita nel 2021: non sarà un remake né RE8.



Escludendo il fatto che si tratti di Resident Evil 8 e di Resident Evil Code: Veronica Remake, dunque, bisogna prendere in considerazione altre possibilità. Ci sono voci che parlano di un possibile spin-off della serie, ma non c'è assolutamente nulla di definito al riguardo, tuttavia a quanto pare sarà una novità interessante a cui assistere nel 2021.



Nel frattempo, Resident Evil 8 non è stato affatto confermato da Capcom ma sono emerse diverse strane informazioni riguardanti streghe e cavalieri, che ci porterebbero dunque in ambientazioni e atmosfere alquanto bizzarre rispetto al solito.





Time to break some hearts:

-Code Veronica remake is not in production right now, not even pre-production.

-A Dino Crisis game actually was started a few years ago, but then scrapped and buried, and the franchise for now is still extinct for the time being. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 29, 2020