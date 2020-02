Resident Evil 8 arriva in due anni e avrà streghe e cavalieri, in base ai rumor

Resident Evil 8 arriverà entro un paio di anni, sarà più action e ci metterà di fronte a streghe, lupi e cavalieri. Questi sono alcuni degli ultimi rumor condivisi dal canale Games.de.



Qualche giorno fa sono emersi i primi dettagli di Resident Evil 8. Si diceva che Ethan Winters potrebbe tornare nel ruolo di protagonista, sarà in prima persona e sarà il seguito diretto di Resident Evil 7. Ieri il canale YouTube tedesco GAMEZ.de ha condiviso alcune nuove informazioni aggiuntive su questo nuovo capitolo.



Secondo le ultime voci, se mai saranno confermate, il nuovo capitolo di Resident Evil dovrebbe arrivare nei negozi entro i prossimi 2 anni. Ancora non si sa se il gioco si chiamerà Resident Evil 8 o Resident Evil "qualcosa".



Sarà ambientato in Europa orientale in un villaggio innevato. Ci sarà anche un castello (che sarà più piccolo di quello in Resident Evil 4). Nonostante il setting moderno, questa ambientazione avrà un non so che di medievale, sia negli ambienti, sia nei nemici. Per esempio alcuni zombie indosseranno l'armatura del cavaliere e impugneranno spade. Ci saranno anche delle streghe che daranno la caccia ad Ethan e lo inseguiranno per il gioco.



I lupi di cui si era parlato non erano lupi mannari, ma lupi zombificati. Secondo le informazioni in possesso del canale, il nuovo Resident Evil sarà più action-oriented di Resident Evil 7. L'ispirazione dovrebbe arrivare da Not a Hero.



Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, anche nel caso in cui si rivelassero vere: con 2 anni di sviluppo davanti, infatti, tutto potrebbero cambiare diverse volte.