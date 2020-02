The Town of Light: Deluxe Edition, l'apprezzata avventura psicologica ambientata nel manicomio di Volterra, è da oggi disponibile anche per Nintendo Switch.



The Town of Light è stato originariamente sviluppato per PC nel 2016. Nel 2017 è stato pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One. Nel caso in cui siate curiosi, vi proponiamo la nostra recensione di The Town of Light



Ecco i dettagli della nuova pubblicazione:



Wired Productions e il team di sviluppo italiano LKA hanno il piacere di annunciare l'arrivo di The Town of Light su Nintendo Switch. Questa nuova edizione deluxe include un making of e del materiale documentaristico esclusivo sul vero ospedale psichiatrico di Volterra, mai visto prima d'ora sulle altre piattaforme.



Guidati dal desiderio di raccontare le storie dei pazienti delle strutture psichiatriche nella metà del ventesimo secolo e dalla voglia di aprire ancora di più il dialogo sulle malattie mentali, Wired Productions e LKA sono felici di continuare la sensibilizzazione su questo tema, donando il 10% dei proventi netti a Safe In Our World.



"Siamo davvero entusiasti all'idea che, da oggi, i giocatori di Switch potranno finalmente acquistare The Town of Light", ha dichiarato Leo Zullo, direttore generale di Wired Productions. "Vorremmo ringraziare tutti i giocatori per la pazienza dimostrata mentre eravamo all'opera per creare questa edizione. Sappiamo che la strada è stata lunga, ma crediamo che la storia di Renée, e di tutto l'ospedale di Volterra, mandi un messaggio potente che merita di essere di essere condiviso, e siamo felici di poter portare quest'esperienza coinvolgente anche su Nintendo Switch".



The Town of Light è stato originariamente sviluppato per PC nel 2016, per poi essere rilasciato nel 2017 per PlayStation® e Xbox One. In sviluppo dal 2018, l'edizione per Nintendo Switch™ è finalmente disponibile. The Town of Light: Deluxe Edition è ora disponibile per Nintendo Switch™ sul Nintendo eShop a un prezzo di 9,99$/9,99€/7,99£. Il gioco è stato valutato dall'ESRB come adatto a un pubblico maturo.