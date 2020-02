Locke & Key, nuova la serie TV di Netflix, è disponibile

Oggi debutta su Netflix Locke and Key la serie TV basata sull'omonima serie di fumetti.



Locke and Key affronterà l'arco narrativo chiamato "Welcome to Lovecraft", ovvero quello in cui i fratelli Tyler, Kinsey e Bode Locke si trasferiscono nell'antica casa di famiglia dopo la morte del padre.



Qui i tre ragazzi scopriranno i segreti della Keyhouse e verranno a conoscenza degli enormi poteri e abilità derivati dall'utilizzo delle chiavi ivi nascoste. La serie di Locke & Key è interpretata da Darby Stanchfield, Connor Jessup e Emilia Jones.



Per sapere tutto di questa nuova serie potete seguire su Instagram l'account ufficiale della serie. In alternativa potrete collegarvi a Netflix e tuffarvi sulla prima stagione. Riuscirà ad avere il successo di The Witcher?