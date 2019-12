The Witcher serie Netflix è tra i contenuti in streaming più popolari negli USA

La serie Netflix di The Witcher è tra i contenuti in streaming più popolari negli USA, dietro solo a Stranger Things, sempre di Netflix, e Star Wars: The Mandalorian, di Disney+. Stando a Business Insider, che ha riportato i risultati di una ricerca di Parrot Analytics, quella The Witcher è la terza serie originale più richiesta dal pubblico, considerando fattori quali il desiderio di vederla, il coinvolgimento e il pubblico stesso. Insomma, un'altra conferma per il lavoro dell'autrice Lauren S. Hissrich e i suoi.



Insomma, come spesso accade la distanza tra pubblico e critica, quest'ultima decisamente freddina verso la serie, è sempre più marcata. Comunque sia che la serie The Witcher di Netflix stesse avendo successo era già chiaro a molti, soprattutto in ambito videoludico, visti alcuni segnali inequivocabili come il ritorno nella top 10 di Steam del terzo capitolo della serie di CD Projekt Red, o la presenza di molti giochi della serie nella top 10 di GOG, compresi gli spin-off. A questo punto non ci resta che attendere la seconda stagione della serie Netflix, già confermata e, magari, The Witcher 4 o un qualche spin-off di alto livello.