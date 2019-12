Bayonetta 3: lo sviluppo procede bene, dice Hideki Kamiya

Bayonetta 3 è ancora in lavorazione presso Platinum Games e lo sviluppo procede bene, stando a quanto dichiarato nelle scorse ore da Hideki Kamiya.



Quando gli è stato chiesto su Twitter come andassero le cose per Bayonetta 3, Kamiya si è infatti limitato a ribadire quanto già esternato dal team in passato: procede tutto molto bene.



Evidentemente obbligato a non rivelare nulla, il noto game director giapponese si è guardato bene dall'aggiungere ulteriori dettagli, come ad esempio una possibile data per la presentazione ufficiale del gioco, che immaginiamo sia ormai prossima.



Difficile infatti pensare che Bayonetta 3 possa slittare addirittura al 2021, e infatti abbiamo voluto inserire il gioco nella lista dei giochi in uscita nel corso del 2020.