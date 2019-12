House Party fuori dall’Accesso Anticipato nel 2020, con aumento di prezzo

Eek! Games ha annunciato che House Party uscirà dall'Accesso Anticipato nel corso del 2020. Nel frattempo, il 6 gennaio 2020 subirà il da tempo pianificato aumento di prezzo, che ovviamente non toccherà chi già possiede il gioco.



Per chi non lo conoscesse, House Party è un'avventura punta e clicca con elementi da gioco di ruolo in cui si vestono i panni di un invitato a una festa che deve interagire con gli altri partecipanti, riuscendo magari a farci sesso.



Nonostante il tema allegro e la produzione non certo mastodontica, House Party con gli anni è cresciuto moltissimo, diventando un titolo complesso fatto da migliaia di righe di dialoghi e da tredici personaggi con cui interagire per vivere un totale di venticinque diverse storie, con altrettanti finali. Insomma, qualcuno ha organizzato una festa e spetta al giocatore decidere come viverla.