Nintendo eShop: tutti i nuovi giochi, DLC e sconti della settimana

Ecco i nuovi giochi disponibili da oggi su Nintendo Switch:



The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics - En Masse Entertainment - In The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, guiderai l'agguerrita resistenza Gelfling contro i loro padroni oppressivi, gli Skeksis, in più di 50 battaglie a turni in stile GDR. Nel corso dell'avventura potrai reclutare e personalizzare nuovi alleati scegliendo i loro ruoli, le loro abilità e l'equipaggiamento giusto per assicurarti la vittoria. Con 14 personaggi giocabili, tratti dal film originale e dalla nuova serie Netflix Original, potrai formare squadre e pianificare strategie vincenti per rovesciare il regno degli Skeksis e ristabilire la luce nel regno di Thra!



KUNAI - The Arcade Crew - In Kunai un evento traumatico ha compromesso l'equilibrio delle forze su scala planetaria. Gli esseri umani sono stati quasi del tutto spazzati via dalla malvagia intelligenza artificiale Lemonkus e i robot spadroneggiano ovunque. Tu impersoni Tabby, un robot killer che ha al suo interno lo spirito di un antico guerriero.



The Turing Test - Square Enix Europe LTD - in The Turing Test segui le avventure di Ava Turing, un ingegnere dell'International Space Agency (ISA), e scopri i segreti più nascosti del satellite Europa in una storia ricca di introspezione e dilemmi etici. Logica e pensiero analitico sono indispensabili per risolvere le prove di interazione umana del test di Turing.



Nuove demo