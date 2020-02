Final Fantasy 7 Remake, una nuova immagine principale mostra i protagonisti del gioco Square Enix

Final Fantasy 7 Remake ha una nuova key art, ovvero un'immagine principale che verrà utilizzata per la campagna promozionale del gioco, che mostra i principali protagonisti del nuovo gioco Square Enix.



La riportiamo qui sotto: all'interno possiamo vedere i protagonisti del gioco ovvero Cloud a bordo della sua iconica moto, Aerith, Barret, Tifa e Red XIII in posa sul limitare dell'autostrada crollata di Midgar, ambientazione principale di Final Fantasy 7 Remake.



Trattandosi solo della prima parte del gioco, gli elementi visibili nell'immagine sono in effetti quelli principali che caratterizzeranno il gioco in uscita il 10 aprile 2020 su PS4. Come riferito in precedenza da Square Enix, l'operazione di remake di Final Fantasy 7 è lunga e complessa e per il momento ad uscire sarà solo la prima parte, che si conclude con l'uscita dei nostri eroi dalla città-Stato di Midgar, lasciando ad ulteriori sviluppi futuri tutto il resto del mondo di gioco.



Atteso inizialmente per marzo, il gioco è stato recentemente spostato al mese successivo ma l'aspettativa è ormai altissima: per avere un'idea del fenomeno vi invitiamo a ripercorrere 20 anni di hype per questo progetto Square Enix nel recente video di Vincenzo Lettera.



Final Fantasy 7 Remake arriverà peraltro sulle altre piattaforme, come PC e Xbox One nell'aprile del 2021, considerando che la fine dell'esclusiva PS4 è slittata insieme al posticipo della data di uscita.