Il Cortocircuito, la nuova puntata sugli Oscar del Porno e anche quelli del Cinema

Il Cortocircuito torna oggi con una nuova puntata in cui parleremo degli Oscar del Porno: sono ancora utili? Se ci sarà ancora tempo parleremo anche degli Oscar del Cinema: sono davvero più importanti di quelli del Porno?



La puntata di oggi 7 febbraio 2020 sarà rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.30. In studio ci saranno Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani, tutti grandi esperti di porno. Si chiederanno se sono ancora utili o se siamo tutti amanti degli amatoriali. Potrebbe esserci persino un Super Ospite Speciale (o SOS), ma solo in diretta scopriremo se ci ha dato buca.



Per parlare degli Oscar seri, invece, i tre avranno bisogno della sapienza di Gabriella e Giuseppe per non dire castronate. Sarà l'edizione straordinaria che sembra?



Non dimenticatevi anche di seguire il nostro Sanremo 2020 edizione gaming, la follia che precederà Il Cortocircuito su Twitch.



Potete fare le vostre domande ed esprimere delle considerazioni qui nei commenti, in chat oppure via Whatsapp al numero 392.5672883.