Gears 6: Cliff Bleszinski si offre a Microsoft come consulente

Per Gears 6, l'autore originale Cliff Bleszinski vorrebbe tornare in pista ed essere coinvolto nello sviluppo, pertanto si è proposto direttamente a Microsoft, anche se al momento l'ha fatto soprattutto attraverso dei messaggi su Twitter.



Bleszinski, che ha abbandonato il mondo dello sviluppo dei videogiochi dopo il fallimento del suo recente LawBreakers e la chiusura del team indie Boss Key Studio, è un personaggio alquanto vulcanico, in grado di passare velocemente dal ripudio totale dell'industria videoludica alla volontà di tornarci dentro in prima linea, come ha riferito più volte negli ultimi tempi.



Tra le intenzioni c'è anche questa volontà di essere preso in considerazione per lo sviluppo di Gears 6 da parte di Microsoft, cosa che sarebbe clamorosa anche per il recentissimo e piuttosto sconvolgente abbandono di Rod Fergusson, capo di The Coalition, passato a Blizzard per occuparsi di Diablo 4.



A quanto pare, c'è un elemento in particolare che CliffyB richiede con insistenza fin dai tempi di Gears of War 4 ma che non è stato ancora preso in considerazione da The Coalition e Microsoft. Bleszinski avrebbe pronte già tre pagine di note da mandare agli sviluppatori per Gears 6, evidentemente sarebbe pronto per tornare in pista sul gioco che l'ha reso celebre e con tutti gli spostamenti che si vedono di questi tempi nell'industria videoludica, sempre più simile a un calciomercato degli sviluppatori, non si può mai dire.





Even if I gave 3 pages of notes on the Gears 6 take I'd wager the perception around the community would be lovely.



There's one thing they haven't gotten to that I wanted SO BAD for G4 that they never did. UGH. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 6, 2020