Steam: EA aumenta i prezzi dei giochi per PC

Electronic Arts ha modificato i prezzi per numerosi giochi del suo catalogo PC, ma stranamente tale modifica è stata effettuata solo per i titoli disponibili su Steam.



Con risultato di questo rialzo, i prezzi dei giochi EA su Steam risultano ora in alcuni casi addirittura il doppio degli stessi presenti su EA Origin, il marketplace proprietario della compagnia. Le modifiche sono state attuate per diversi paesi in Europa, in Asia e in Sud America, mentre non sembrano aver influito sui prezzi negli USA.



Si tratta di una mossa piuttosto strana, anche perché non sembra legata alle fluttuazioni delle valute locali, quanto piuttosto a una sorta di strategia adottata da EA per riorganizzare il catalogo, forse anche per aumentare la concorrenza del proprio store digitale rispetto a Steam.



Ci dev'essere comunque un collegamento con le economie locali, a giudicare dal modo in cui le variazioni si sono concentrate su alcuni paesi specifici, in ogni caso è difficile trovare un senso logico preciso a questa nuova manovra di EA su Steam. Come fatto notare da alcuni utenti, in certi i casi i prezzi sono quasi raddoppiati, come per SimCity 4 in Brasile o Mass Effect Collection in Russia.