PUMA x SONIC, la collezione dedicata alla mascotte di SEGA è notevole

PUMA x SONIC è una collaborazione tra Puma e SEGA davvero riuscita. Le magliette, le scarpe e le felpe dedicate alla mascotte di SEGA fanno parte di una collezione notevole, adatta sia ai fan dell'ultima ora che ai giocatori più attempati.



Col film di Sonic in uscita nella sale a breve le iniziative legate al porcospino blu di moltiplicano. Per esempio Puma e Sega hanno collaborato per questa serie di nuovi accessori che non ci faranno diventare più veloci, ma sicuramente più fashion.



Ecco tutti i dettagli:



PUMA, il marchio sportivo più veloce del mondo, e Sonic, il riccio più veloce del mondo, hanno deciso di unire nuovamente le forze in occasione del lancio del blockbuster cinematografico "Sonic the Hedgehog". Il celebre personaggio blu di SEGA sarà protagonista di una nuova collezione, ispirata al design e agli elementi grafici del gioco e del film.



Con l'idea di fondere la giocosità di Sonic con il design sportivo di PUMA, la collezione PUMA x SONIC propone le sneaker RS-X³ SONIC disponibili in due nuove colorazioni dal design a griglia semitrasparente bianco o nero, con esplosioni di colori accesi e dettagli dorati, sia per adulti che per bambini. Della collezione fanno parte anche una felpa con cappuccio PUMA x SONIC in blu brillante o nero lucido, le magliette PUMA x SONIC con grafiche fronte e retro e le magliette con stampa AOP. A completare la linea di PUMA x SONIC, la collezione offre anche abbigliamento, scarpe e accessori coordinati per bambini, decorati con fantastiche stampe e riferimenti all'universo di Sonic.



La collezione PUMA x SONIC è pronta a infrangere il muro del suono con stile e sarà disponibile in tutto il mondo su PUMA.com, nei negozi PUMA ufficiali e alcuni rivenditori selezionati a partire dal 7 febbraio 2020, mentre la collezione per bambini arriverà il 15 febbraio.