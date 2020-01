Sonic il film: la prima proiezione è andata molto bene, dice Ben Schwartz

Sonic il film è stato protagonita di una prima proiezione che, a quanto pare, è andata molto bene: lo ha rivelato l'attore Ben Schwartz, che presta la propria voce al personaggio.



"Abbiamo visto Sonic il film di fronte al pubblico per la prima volta, oggi, ed è stato davvero speciale", ha scritto Schwartz su Twitter. "Non vedo l'ora che tutti possano guardarlo."



In genere le prime proiezioni vengono utilizzate per capire se è necessario effettuare ancora dei ritocchi, basandosi su di un piccolo ma significativo campione di spettatori. In questo caso, tuttavia, sembra che tutto sia andato per il meglio.



Sonic il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 13 febbraio.





We got to watch @SonicMovie in front of an audience for the first time today and it was so special. I can't wait for everyone to see this movie. #SonicMovie

📷: Getty & friends pic.twitter.com/AgpUCT4dhG