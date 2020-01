Sonic il film, il porcospino blu è arrabbiatissimo nel nuovo poster

Vediamo il nuovo poster di Sonic il Film, pubblicato dalla divisione spagnola di Paramount Pictures. Lo trovate in fondo alla notizia. Si tratta di un'immagine davvero molto semplice, che mostra Sonic a mezzo busto che si staglia su di uno sfondo nero, accanto al logo del film. Ha uno sguardo decisamente arrabbiato... Chissà cosa gli sarà successo. Lo avranno forse ridisegnato contro la sua volontà? Per il resto viene ricordata l'uscita in sala il 14 febbraio 2020 (da noi il 13 febbraio) e sono visibili alcuni loghi.



Basato sul famosissimo franchise videoludico SEGA, Sonic - Il Film racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua 'nuova casa', la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo.



Il film, pensato per ragazzi e famiglie vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, moglie dello sceriffo Tom.