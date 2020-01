Paranoia: Happiness is Mandatory, la recensione

La recensione di Paranoia: Happiness is Mandatory, il nuovo titolo Cyanide già disponibile su PC e in arrivo su console, ci riporta indietro nel tempo con un ibridro tra cRPG e roguelike il cui nome dice inevitabilmente poco a molti, ma dice molto di più a quelli che negli anni 80 e 90 alternavano a sessioni di Dungeons & Dragons a brevi e spesso brutali partite a Paranoia. Si parla quindi di un gioco di ruolo di lungo corso, una vecchia gloria pubblicata nel 1984 da Greg Costikyan, Dan Gelber e Eric Goldberg e diventata videogioco grazie agli sforzi dei ragazzi di Black Shamrock, probabilmente colpiti dal lavoro di tre ferventi appassionati di distopie che ne hanno creato una di un certo spessore sfruttando humor nero, psicologia e spauracchi di sicuro effetto come mutanti, organizzazioni segrete, comunisti ed, in generale, tutto quello che si trova all'esterno del mondo conosciuto. L'umanità protagonista dell'ambientazione è infatti chiusa in un'enorme città sotterranea chiamata Complesso Alpha, laddove la sopravvivenza è assicurata dalla clonazione e dal benevolo dominio assoluto del Friend Computer, un'intelligenza artificiale armata di telecamere che non si fa scrupolo ad adottare misure drastiche, compreso l'impiego di squadre di risolutori una delle quali è comandata dal giocatore, per contrastare tutte quelle che ritiene minacce alla sua società perfetta.

Un RPG d'annata si fa videogioco con un pizzico di roguelike

Un breve tutorial iniziale ci permette di prendere confidenza con il sistema punta e clicca da classico gioco di ruolo per PC con visuale a tre quarti, combattimento in tempo reale con pausa tattica, dialoghi a scelte multiple, granate, cure e stazioni di vendita o crafting che possono essere violate con l'hacking grazie a un semplice minigioco. Tutto intorno, invece, c'è un angosciante mondo fatto di cloni, di slogan che ricordano l'obbligo di essere felici e di mansioni da eseguire per restare nelle grazie Friendly Computer, le cui missioni, prima delle quali possiamo scegliere tre risolutori per comporre un team da quattro, scandiscono le giornate del Complesso Alfa. Ed è bene occuparsi degli incarichi con una certa attenzione, pena un aumento del livello di tradimento che comunque è destinato a salire a ogni dubbio, sospetto o errore, viaggiando a spron battuto verso la soglia del 100% le cui conseguenze prevedono suicidio volontario, un combattimento con le guardie destinato a finire male o un lavaggio del cervello in extremis. C'è però il fatidico tasto restart, anche se spesso questo comporta dover rifare parecchio, spingendoci a ricorrere al sistema dei cloni che ci permette di tornare in vita, fino a un massimo di cinque volte, conservando l'avanzamento, mantenendo quel poco di equipaggiamento che il Friend Computer ci lascia e potendo spendere i punti esperienza guadagnati con le missioni. Morire, in sostanza, rende le cose più semplici e il concetto a grandi linee funziona, ma in un gioco del genere fallisce nell'incentivare il giocatore a dare il meglio.

Mantenere la sfida diventa così una questione personale che per qualche giocatore potrebbe avere un retrogusto masochistico, complici alcune ingenuità come un solo tasto per agire e per sparare, cosa possibile anche al di fuori delle missioni. Da qui la possibilità che un click sbagliato causi danni portando il nostro livello di tradimento a crescere, cosa che capita anche quando il pathfinding fa finire il nostro personaggio sulle zone gialle. Ma non sono di certo questi i problemi più grossi di Paranoia, ed è un peccato visto il potenziale di un'ambientazione in cui un computer pretende allegria mentre stermina i suoi pargoli, costringendo così gli uomini a ribellarsi, a tradire, a sperimentare gli abissi della paranoia fino a impazzire accettando società segrete che fingono di vivere in Dungeons & Dragons, esperimenti sulla popolazione e quant'altro. Da qui nascono missioni dall'incipit interessante che non viene però tenuto in vita da una struttura di gioco che si rivela ben più semplice di quanto non appaia in prima battuta, riducendo anche valide idee come zone suddivise per colore contorni piuttosto insipidi. Si fa invece notare il momento in cui, dopo ogni missione, il computer chiede ai quattro della squadra di rivelare se ci sono stati tradimenti da esterni o dagli stessi membri del team. Il problema è che se nelle prime missioni la cosa colpisce e l'umorismo è azzeccato, andando avanti questo si spegne e vengono fuori sia il peso relativo delle scelte sulla storia, sia una scarsa profondità narrativa. Ci sono citazioni di buon livello e ci sono anche momenti di humor niente male, ma nel complesso l'esperienza risulta piatta e il gameplay non aiuta a rianimarla.