Assembla che ti Passa #229

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



Il Consumer Electronic Show 2020 incombe e noi saremo in quel di Las Vegas, speranzosi non solo di scoprire novità su monitor, portatili e dispositivi assortiti, ma anche di conoscere maggiori dettagli sulle nuove GPU e le nuove CPU che arriveranno sul mercato nel corso dell'anno. Potremmo quindi assistere ai primi vagiti di Ampere, la nuova architettura grafica a 7 nanometri NVIDIA che, secondo quanto riportato dal Taipei Times, potrebbe garantire il 50% di velocità in più rispetto a Turing, pur consumando la metà. Abbastanza da confermare, sempre che le voci siano confermate, la promessa di un salto netto in termini di potenza, tale da rendere il ray tracing decisamente più digeribile di quanto non sia per le GeForce RTX della serie 2000. Ma per la serie 3000 si parla della seconda metà del 2020 e non sembrano esserci nuove GeForce consumer all'orizzonte. Dovrebbero invece comparire altre schede Navi a 7 nanometri a partire dalla Radeon RX 5600 XT che speriamo si riveli più consistente nelle performance e più equilibrata per rapporto tra prezzo e prestazioni della RX 5500 XT, forse frenata dall'essere figlia della 5500, con cui condivide il bus da 128-bit, che è stata pensata per il settore dei laptop da gioco a basso consumo. Inoltre pur garantendo buone prestazioni in 1080p, in alcuni titoli non riesce a garantire i 60fps, cosa che lascia il posto per un'opzione pensata per il Full HD senza compromessi. E questa opzione potrebbe essere proprio la Radeon RX 5600 XT, secondo le indiscrezioni emerse in rete destinata a essere veloce all'incirca come una Vega 56 grazie a 1920 stream processor, 30 compute unit e bus da 192-bit che dovrebbe scongiurare colli di bottiglia. Dovrebbe quindi garantire, secondo quanto emerge dai risultati 3DMark arrivati insieme alle indiscrezioni, almeno il 30% in più di una RX 5500 XT da 8GB, cosa che garantirebbe i 60fps in 1080 con i titoli più pesanti e la possibilità di giocare in 1440p con giochi comunque impegnativi come Battlefield V, pur accontentandosi di 6GB di GDDR5. Inoltre, garantendo prestazioni superiori alle RX 500 e costando inevitabilmente meno della RX 5700 potrebbe inserirsi in un segmento interessante dove le opzioni sono sicuramente meno di quelle presenti nella fascia bassa e di quella medio-alta.

Ma si sente comunque il bisogno di un'opzione di fascia superiore, laddove NVIDIA occupa il gradino più alto ormai da tempo, sventolando anche accelerazione del ray tracing e consumi contenuti tanto più considerando il processo produttivo a 12 nanometri. Ma le cose potrebbero cambiare molto presto, almeno in termini di potenza bruta, almeno dando retta alle indiscrezioni sul possibile arrivo di una nuova Radeon RX 5000 che punterebbe a prestazioni doppie rispetto alla Radeon RX 5700 XT mettendo in campo una GPU Navi 21 da 505 millimetri quadrati, capace quindi di impacchettare fino a 16 miliardi di transistor contro i 10.3 miliardi del Navi 10, ed equipaggiata con 12 o addirittura 16GB di memoria GDDR6. Niente HBM2/E, dunque, contrariamente ai rumor, ma bus da 384-bit o addirittura 512-bit per compensare una scelta che sarebbe funzionale a mantenere i costi entro determinati limiti. D'altronde non avremmo nemmeno questa volta l'accelerazione del ray tracing, destinata ad accompagnare la generazione di Radeon successiva, forse in arrivo a fine anno con i processori Zen 3. Ma parecchia potenza e un prezzo adeguato potrebbero bastare a convincere molti, così come potrebbero bastare per il segmento professionale. Proprio per questo non escludiamo versioni con memoria HBM2/E, forse proprio quelle pubblicizzate da AMD che per il CES ha promesso grosse novità in ambito high-performance computing, spesso protagonista del CES a differenza delle soluzioni gaming, di solito riservate a eventi dedicati o fiere come l'E3 e la GamesCom. Ciononostante non dovrebbero mancare nuove informazioni sulle nuove CPU desktop di Intel e sul futuro prossimo di Sony. Nel primo caso ci auguriamo di vedere in azione il nuovo processore a dieci core della serie Comet Lake-S, ancora vincolata ai 14 nanometri ma dotata di una nuova opzione che potrebbe dare quel pizzico di spinta in più, in combinazione con l'aggiunta dell'Hyperthreading anche alle opzioni di fascia media e bassa a partire dal Core i3-10100 da 4 core e 8 thread, tale da permettere a Intel di colmare l'offerta, contrastando in modo più efficace le CPU Ryzen 3000, in vista della tanto attesa serie di CPU a 10 nanometri. Nel caso di Sony invece potrebbero spuntare informazioni su PS5 e sulle nuove tecnologie ad essa correlate, ovviamente funzionali ad accrescere l'hype in vista dell'effettiva presentazione che potrebbe avvenire con un evento dedicato, molto probabile, o durante una manifestazione dedicata al gaming, come l'E3 2020.