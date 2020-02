Destiny 2: Ombre dal Profondo, trailer dei Giorni Scarlatti, il San Valentino di Bungie

Anche Destiny 2: Ombre dal profondo festeggia San Valentino. Ovviamente lo fa a modo suo, ovvero con l'evento Giorni Scarlatti. Ecco il trailer di presentazione in italiano.



Per festeggiare San Valentino, o meglio i Giorni Scarlatti, Bungie mette a disposizione emote ed oggetti speciali grazie ai quali celebrare l'amicizia, l'amore e la fratellanza tra i Guardiani. Ci sarà, ovviamente, anche modo di avere un po' di azione. Per esempio torna la modalità Eliminazione chiamata Doppietta Scarlatta, nella quale si fronteggeranno team formati esclusivamente da due giocatori.



Poi ci saranno astori rosso passione e mosse da eseguire rigorosamente in coppia. Siete pronti a mostrare il vostro amore nel gioco?



I Giorni Scarlatti saranno disponibili dall'11 al 18 febbraio 2020.



Maggiori dettagli nel comunicato ufficiale:



Da quando è iniziata l'esplorazione delle colonie, nessun guardiano ha mai trionfato da solo. È di nuovo giunto il momento di onorare il patto che i guardiani stringono sul campo di battaglia. Incontra Lord Shaxx alla Torre e senti il calore dell'unione che solo il fuoco dei Giorni Scarlatti può sprigionare. Imbraccia le armi, supera i tuoi limiti e preparati a combattere come un sol uomo.