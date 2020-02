Gears of War, il director Rod Fergusson lascia Microsoft per Diablo 4 di Blizzard

Il director Rod Fergusson ha lasciato The Coalition, lo studio che si occupa della serie Gears of War per Microsoft per andare a lavorare a Blizzard Entertainment. Più precisamente si occuperà di aiutare nello sviluppo di Diablo 4 e supervisionerà l'intero franchise.



L'annuncio è stato dato da Fergusson stesso in un tweet: "Iniziai a lavorare a Gears of War più di quindici anni fa e da allora è stata la gioia della mia vita. Ma ora è tempo di una nuova avventura. Lascio Gears nelle grandi mani di The Coalition e non vedo l'ora che giochiate a Gears Tactics il 28 aprile."



Poi ha aggiunto: "A partire da marzo mi unirò a Blizzard per supervisionare il franchise di Diablo. Si tratta di un addio dolce amaro perché amo la famiglia di Gears, i fan e tutti quelli di The Coalition e Xbox. Grazie, è stato un onore e un privilegio lavorare con voi."



Che dire? È stato anche grazie alla salda direzione di Fergusson se la serie Gears si è mantenuta su alti livelli qualitativi, con Gears 5 che ha rappresentato l'apice del suo lavoro, quindi il suo passaggio a Blizzard non potrà che fare bene alla serie Diablo, che invece è in cerca di una direzione da qualche tempo a questa parte. A questo punto siamo curiosi di sapere chi lo sostituirà in The Coalition.



Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ — Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020