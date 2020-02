Apple, brevetto punta a un iPhone pieghevole

Un nuovo brevetto di Apple ha svelato il futuro arrivo di un iPhone pieghevole. Più precisamente ha mostrato un'altra volta l'interesse della casa di Cupertino per la tecnologia dei display flessibili, sulla quale molti produttori stanno puntando per svecchiare la loro offerta, Samsung e Motorola in testa.



Martedì l'ufficio brevetti americano ha pubblicato un brevetto di Apple intitolato "Electronic devices with flexible displays and hinges" in cui viene descritto una nuova tecnologia di display flessibile in grado di piegare e stendere lo schermo con un meccanismo basato su di un perno che lascia uno spazio adeguato tra le parti piegate, così da evitare rotture indesiderate.



Ovviamente l'esistenza del brevetto non significa in automatico che vedremo questa tecnologia applicata a un nuovo iPhone, quantomeno a breve. Società come Apple registrano moltissimi brevetti che poi finiscono per non utilizzare. Del resto questo non è nemmeno il primo legato a uno schermo pieghevole registrato da Apple. Comunque, l'interesse pare esserci e forse vedremo qualcosa di più concreto nel 2021, magari un iPad pieghevole.