FIFA 20, uno youtuber giocatore di FUT ha speso 8.500 dollari nei pacchetti

Uno youtuber giocatore di FIFA 20 ha speso ben 8.500 dollari in pacchetti di FUT, la modalità online del gioco, per mostrare quali e quante carte si possono ottenere e, quindi, cosa attendersi avendo molti soldi da investire.



Lo youtuber in questione si chiama ChrisMD e il suo intento non è critico verso FIFA 20. Sostanzialmente il suo video risponde all'annosa domanda: se avete 6.614 sterline da spendere nel FUT, ecco cosa potete aspettarvi.



Vi sembra una domanda cretina? Probabilmente lo è, visto che il video sarà guardato soprattutto dai più giovani e date le polemiche che circondano questa modalità di gioco, recentemente oggetto di due cause legali nel Regno Unito che l'assimilano al gioco d'azzardo. C'è davvero bisogno di qualcuno che glorifichi spese così ingenti in modalità di gioco dalla natura così controversa?



Comunque sia spendendo tutti questi soldi, ChrisMD ha trovato giocatori quali Luis Suarez, Kaka, Kylian Mbappe, Allison Becker, Andy Robertson, Kenny Dalglish, Michael Ballack, Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt. A pensarci bene non è chiaro se questa sia o meno una pubblicità positiva per FIFA 20, visto che il messaggio sembra essere più che altro quello che per avere una squadra decente bisogna spendere migliaia di euro / dollari / sterline / sesterzi. Certi videogiochi moderni sono incomprensibili per le persone con un minimo di cervello.



Per il resto vi ricordiamo che FIFA 20 è disponibile per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4.