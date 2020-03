Fortnite Capitolo 2, l'arma più odiata del gioco sta per tornare?

Ricordate il missile teleguidato di Fortnite? Se siete fortunati, probabilmente la risposta sarà "no". Ma purtroppo i giocatori di vecchia data e attivi sin dal 2018 se la ricordano eccome, quell'arma. Che a quanto pare sta per celebrare il proprio ritorno nella Capitolo 2 Stagione 2.

Il missile teleguidato sta per tornare su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Lo avrebbero scoperto negli ultimi giorni dataminer e leaker del Battle Royale di Epic Games, direttamente all'interno dei file di gioco della nuova stagione (il cui debutto è relativamente recente). Ma perché Epic Games ha inserito nuovamente quest'arma nel Capitolo 2? E se è già pronta, come mai allora non è ancora tornata nel momento in cui scriviamo?

Non esageriamo quando definiamo il missile teleguidato l'arma più odiata del gioco di Fortnite Battaglia Reale: non esiste praticamente un solo membro della community italiana ed estera che lo salverebbe, poiché estremamente sbilanciato e (a differenza delle recenti spade laser, ad esempio) anche ostico ed antifunzionale da utilizzare. Ecco le immagini tratte dai suoi nuovi dati di gioco: la speranza è che torni o in Modalità Creativa o in una MAT (Modalità a Tempo limitato).