Pokémon GO, Ferroseed disponibile nelle Missioni di Ricerca di marzo 2020

Marzo 2020 è ufficialmente cominciato, e porta con sé i primi cambiamenti importanti per Pokémon GO, titolo mobile sviluppato e disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS. Nello specifico, oltre a tutti gli eventi di marzo 2020 su Pokémon GO, Ferroseed è ormai molto più facile da ottenere: vediamo come.

A partire da oggi domenica 1 marzo 2020, Ferroseed è disponibile come ricompensa delle missioni di ricerca sul campo di Pokémon GO, specificamente della missione di ricerca speciale settimanale. Ottenuti i soliti sette timbri, la ricompensa finale non sarà più Woobat, bensì Ferroseed: ed è un bene, sia perché è altrimenti davvero difficile da incontrare all'interno del titolo, e poi anche perché la sua evoluzione è utile all'interno della squadra.

Per ottenere Ferroseed su Pokémon GO dunque sarà sufficiente completare almeno una missione di ricerca sul campo al giorno, per sette giorni (anche non consecutivi). Uscite di casa, e ancora una volta cercate di catturarli tutti: ma non aspettatevi Ferroseed Shiny, almeno per il momento, perché non è stato rilasciato a sua volta. Ecco una pratica immagine riassuntiva realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia.