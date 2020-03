TIM e Coronavirus: GIGA illimitati gratis dall'operatore nelle zone colpite dal virus

Dopo i GIGA illimitati di Vodafone, anche l'operatore storico italiano blu TIM ha deciso di aderire ad un'identica iniziativa: regalerà a sua volta un bundle dati gratis, con GIGA illimitati. E i dettagli del caso ve li riportiamo qui di seguito.

TIM regalerà GIGA illimitati ai clienti delle aree e regioni d'Italia colpite dal Coronavirus, in segno di solidarietà; chiaramente l'iniziativa coinvolgerà solo alcuni clienti delle zone maggiormente colpite dal contagio. Per ottenere i GIGA gratis sarà sufficiente ricevere uno specifico SMS da parte dell'operatore, senza neppure confermare la propria adesione.

Ecco l'SMS di TIM che sta già arrivando ai clienti delle zone colpite dal Coronavirus: "TIM sostiene i clienti che risiedono nelle zone interessate dal Coronavirus: dal 27 Febbraio 2020 potranno utilizzare gratuitamente 30 giorni di Giga Illimitati per navigare in internet dalla linea mobile". I GIGA, lo ricordiamo, arriveranno a scaglioni e avranno una durata di trenta giorni, terminati i quali il servizio si disattiverà silenziosamente, senza alcun conto o necessità di rinnovo.