Vodafone e Coronavirus: GIGA illimitati in regalo nelle aree colpite dal virus

Il Coronavirus continua a diffondersi nelle regioni italiane, anche se lentamente grazie agli interventi d'emergenza dello stato. Intanto, molte altre lealtà sono costrette o a chiudere o a fare la propria parte: come Vodafone Italia, ad esempio, che ha deciso di offrire GIGA illimitati nelle aree colpite dal virus.

L'operatore storico italiano rosso note come Vodafone ha insomma deciso di regalare GIGA illimitati ai clienti residenti nelle aree maggiormente colpite dal Coronavirus: si tratta di clienti consumer e business che in queste ore stanno ricevendo uno specifico SMS da parte dell'operatore. I GIGA illimitati probabilmente aiuteranno loro a passare il tempo durante la quarantena: saranno disponibili per un mese intero. Il bundle si disattiverà poi automaticamente trascorso questo periodo di tempo.

Se vi servono altri esempi di come il Coronavirus abbia esteso la sua influenza anche sul mondo delle telefonia e dei videogiochi, vale la pena ricordare la chiusura della sede di Vodafone Italia a Milano (anche se in via del tutto precauzionale) e l'evento di Nidorino e Gengar di Pokémon GO, annullato oltre che in Italia anche in Giappone e Corea del Sud.