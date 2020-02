Pokémon GO e Coronavirus, Raid Day di Nidorino e Gengar annullato

Nella giornata di oggi, sabato 29 febbraio 2020, avrebbe dovuto tenersi su Pokémon GO un Raid Day di Nidorino e Gengar, evento speciale con bonus particolari. Ma è stato annullato, a causa dell'emergenza Coronavirus.

L'annuncio è arrivato direttamente da Niantic Labs, con un post ufficiale pubblicato su Twitter. Gli sviluppatori hanno confermato che l'evento Raid Day di Nidorino e Gengar è stato cancellato in tre aree del mondo: Italia, Giappone e Corea del Sud; questo naturalmente a causa del diffondersi del Coronavirus e per evitare il più possibile i contagi a causa degli spostamenti fisici dei giocatori di Pokémon GO. Non è chiaro se l'evento verrà recuperato in un secondo momento, ma probabilmente sarà così: in passato è già accaduto qualcosa di simile, in altri paesi del mondo.

Alcuni giocatori italiani su Twitter si sono lamentati di questa decisione, poiché naturalmente non tutta l'Italia è stata colpita dal Coronavirus allo stesso modo (comunque anche Vodafone ha preso le sue precauzioni, ad esempio), e alcune regioni sono ancora prive di casi sospetti. L'azione di Niantic Labs comunque appare sensata: vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi.

Nidorino and Gengar Raid Day has been canceled in Japan, South Korea, and Italy. Please stay tuned to our channels for updates. — Niantic Support (@NianticHelp) February 28, 2020