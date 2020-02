Pokémon GO, tutti gli eventi di marzo 2020 annunciati da Niantic Labs

Marzo 2020 sarà un mese davvero interessante per i giocatori di Pokémon GO: se non ci credete, vi basterà proseguire con la lettura di questo articolo. Gli sviluppatori di Niantic Labs, infatti, hanno appena annunciato tutti gli eventi di marzo 2020, che cominceranno ad avere luogo già dai prossimi giorni.

Innanzitutto, come era prevedibile, a marzo 2020 arriverà Entei Ombra come ricompensa per aver sconfitto Giovanni, il capo del Team GO Rocket. Febbraio 2020 aveva garantito ai giocatori la cattura di Raikou Ombra, e quindi logicamente per aprile 2020 ci si attende il rilascio di Suicune Ombra. A proposito del Team GO Rocket, un nuovo grande evento speciale legato all'organizzazione criminale si terrà il 7 marzo 2020, all'interno di un'iniziativa che coinvolgerà più in generale l'intero fine settimana. Probabilmente le reclute invaderanno ancora una volta il mondo reale.

Ancora, Thundurus sarà il protagonista dei Raid Leggendari di Livello Cinque di Pokémon GO nel mese di marzo 2020: la sua disponibilità è stata confermata dal 2 marzo 2020 in poi, fino a fine mese; sostituirà il fratello Tornadus. Comunque, ogni singolo weekend del mese in arrivo proporrà dei Raid Speciali dedicati rispettivamente a Darkrai (6-9 marzo 2020), Giratina (13-16 marzo 2020), Cobalion (20-23 marzo 2020) e Lugia (27-30 marzo 2020). Tutti questi esemplari potranno anche essere shiny, molti dei quali per la prima volta in assoluto.

Infine, un evento misterioso si terrà su Pokémon GO nel fine settimana del 23 marzo 2020: vi forniremo maggiori dettagli su ogni singola iniziativa, non appena saranno disponibili. L'evento di oggi dedicato a Nidorino e Gengar, purtroppo, è stato annullato a causa del Coronavirus.